「to butter someone up」の意味は？直訳は「誰かにバターを塗る」だけど！？【1分英会話】

正解は「ご機嫌を取る」でした！

直訳は「誰かにバターを塗る」。

この表現の由来は古代インドにあると言われていて、神様の像にバターを塗ると、人々の願いを叶えてくれるという習慣からきているんだとか。

「バター」は「お世辞」を意味し、「なにかを得るために、お世辞を言う」というニュアンスが強いので、少しネガティヴなイメージで使われますよ。

「He’s good at buttering people up.」

（人の機嫌を取るのが上手だよね）

※解答は複数ある場合があります。