「to butter someone up」の意味は？直訳は「誰かにバターを塗る」だけど！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to butter someone up」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ご機嫌を取る」でした！
直訳は「誰かにバターを塗る」。
この表現の由来は古代インドにあると言われていて、神様の像にバターを塗ると、人々の願いを叶えてくれるという習慣からきているんだとか。
「バター」は「お世辞」を意味し、「なにかを得るために、お世辞を言う」というニュアンスが強いので、少しネガティヴなイメージで使われますよ。
「He’s good at buttering people up.」
（人の機嫌を取るのが上手だよね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部