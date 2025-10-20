色んなことに夢中♡ 女優としても期待大な最年少Ray㋲・北里琉の“好き”をフカボリ！
甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、猛烈に可愛いだけじゃないんです！今回は、ピュアな魅力溢れる最年少Ray㋲・北里琉の「らぶなもの」をご紹介します♡ 初めての連ドラ出演や推し活に関するお宝写真などをチェックしてみて...！
北里琉
ピュアピュアなRay最年少16才
Ray model's data
Topic16タイプ
ENTP
Topicわたしのらぶな場所
マーメイドラグーン
「初めて見たときの感動が、今でも忘れられない。毎週行きたいくらいだいすき！」
Topic最近買ったもの教えて♡
お鍋のふた
「お鍋とフライパンのサイズが同じで、ふたはひとつでいいやーって思ってたんです。だけど、意外と困ることが多くてやっと購入しました」
Topic小さい頃のお気に入りのわたし
「7〜8才くらいのとき。すっごくおてんば娘でした。やりたいことは全部やる、できないことでもやろうとして、悔しくて泣くような子どもでした。
このときは自分にできないことなんて、なにもないって思ってました（笑）」
Topic愛用の財布を見せて
MARC JACOBS
「2年前くらいに購入。コンパクトだし、なにより見た目と色がドンピシャで好き！」
Topic気分を上げたいときに聴く曲は？
クリープハイプの「栞」
「朝っぽい曲調がすごく好きなので気分が上がる。家から駅まで歩くときに聴いています」
Topicわたしのカメラロールの中身
「僕達はまだその星の校則を知らない」
「初めての連ドラ出演で感じたこの気持ちをなにかに残しておきたくて、台本を撮りました」
Topic ついつい集めてしまうもの♡
「推しとのチェキ！ メッセージやイラストを書いてくれるんです。つい見返しちゃうくらい全部がお気に入り♡」
文／杉山春花、佐藤彩蕗
北里琉