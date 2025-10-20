【7位〜12位】10月21日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。



恋愛運

相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。



金運

基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。



ラッキーアイテム：ボディソープ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。金運基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。ラッキーアイテム：ボディソープラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。



恋愛運

心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。



金運

インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、そのうえで｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！



ラッキーアイテム：ウェットティッシュ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。そのなかでなにを、だれを優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのはだれか、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人のなかで、だれに惹かれているのかわからなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。



恋愛運

なに気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。



金運

貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。



ラッキーアイテム：ギンガムチェック



ラッキーカラー：ライラック

【11位】魚座 総合運：★☆☆☆☆

「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。



恋愛運

「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。



金運

大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。



ラッキーアイテム：花束



ラッキーカラー：ワインレッド