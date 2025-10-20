【7位〜12位】10月21日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。
相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。
金運
基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。
ラッキーアイテム：ボディソープ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
「どうするべきか？」「なにがベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、そのうえで｢なにをするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】射手座
総合運：★★☆☆☆
いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。そのなかでなにを、だれを優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運
本当に好きなのはだれか、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人のなかで、だれに惹かれているのかわからなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。
金運
ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！
ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ
ラッキーカラー：パープル
【10位】蠍座
総合運：★★☆☆☆
大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。
恋愛運
なに気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。
金運
貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。
ラッキーアイテム：ギンガムチェック
ラッキーカラー：ライラック
【11位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
「どうしてもこうしたい」という気持ちが、今日は強くなるかもしれません。すぐに思いを叶えようと、頑張りすぎないで。なぜこだわりたいのか理由を考えると、満足するための最短距離を発見できるでしょう。
恋愛運
「信じられない」「安心できない」という気持ちが湧きあがりやすい日。相手が悪いように見えるかもしれませんが、決して責めたり問い詰めたりしないで。「ネガティブになりやすい日なんだ」と考えて、連絡は明日以降にするのが得策。
金運
大きな波はなく、穏やかな金運の日です。1つだけ気をつけるといいのは、ストレスによる散財。心や体が疲れたと感じたら、ほんの数分でもOKですから休憩を。それから、運動やおしゃべりも、お金を守る味方になってくれます。
ラッキーアイテム：花束
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】牡牛座
総合運：★☆☆☆☆
まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事やまわりの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運
どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚でわかる日です。だれかからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運
なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー