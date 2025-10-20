この絵文字が表すアニメは？独特のテンションと世界観がクセになる…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアニメは？
意外と難しいこのクイズ。
「🚆🌌⭐🚇🎶」が表すアニメは一体なんでしょうか？
YouTubeでも配信された大人気アニメです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」でした！
「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」とは、亀山陽平さんによるアニメです。
当時専門学校生だった作者の亀山陽平さんが卒業制作としてYouTubeに公開した短編3Dアニメ『ミルキー☆ハイウェイ』が話題となり、その続編として制作されたのが「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」です。
監督、脚本、編集など、亀山陽平さんが実制作のほとんどを担当されていることでも注目されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
