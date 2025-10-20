◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）

第3戦から打線の得点力が上がっていた日本ハム打線をいかに止めるか。ここから最終第6戦をスタートしたソフトバンクは、ベンチのイメージ通りに試合を運べたことが勝因だった。先発のモイネロが最低でも6回まで投げ抜き、勝ちパターンの救援陣につなぐ。それを実行できた。

中4日のモイネロは登板間隔が空いた第1戦と違い、バランスが良かった。直球が低めに決まり、変化球もストライクゾーンで勝負できた。初回は絶好調のレイエスに自分のスイングをさせず、3球で三ゴロ。日本ハム打線のキーマンを簡単に打ち取ったこの打席は大きかったと思う。

他の投手はレイエスに逃げの投球で打ち込まれることが多かったが、モイネロは真っ向勝負を挑んだ。レギュラーシーズン中から縦のカーブを含め、球の軌道に合っていなかったが、懐に食い込む球も使い、続く2打席も空振り三振と二飛。バッテリーの研究の成果も見せてくれた。

5回の川瀬の決勝打も素晴らしかった。好投していた達が前日に一発を放った山川にストレートの四球を与えた後、2者連続三振。嫌な流れになりながら、牧原大と周東が懸命に満塁まで持ち込んだ。最後は川瀬がフォークを右前に運んだが、全員でつないだ1点でもあった。

この打席の川瀬は低めのフォークを見逃し、高めの直球をファウルにした後のフォークを捉えた。初回に空振り三振を喫した球に絞っていたのだろう。5月2日の逆転サヨナラ打はレギュラーシーズンの流れを変えたが、今回も「困った時の川瀬頼み」といえる働きだった。

モイネロも7回を1失点、93球で投げきり、松本裕と杉山も落ち着いて力まずに投げた。特に杉山は成長を証明してくれた。日本シリーズ進出が懸かるしびれる場面で普段通りの投球ができたのは、技術が身についた証しでもあり、また一回り大きくなった。

日本シリーズにわずかに届かなかった日本ハムとの差はアドバンテージの1勝だけだった。ソフトバンクと五分の戦いを繰り広げ、CSも土壇場から3連勝。この日の達をはじめ、福島、古林睿煬ら若手投手には大きな自信になったことだろう。打線も若く、成長著しい選手が多い。両チームの対戦を楽しく見せてもらったのは、それだけの戦力がそろっていたからだ。

日本シリーズで対戦する阪神はセ・リーグをぶっちぎりで制した。投手陣は先発、救援ともに安定している。ほぼ固定していた上位打線では、セの打点上位を独占した森下、佐藤輝、大山の中軸が強力だ。パのレイエスと同様に、セで本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝がキーマンになるだろう。

CSでなかなか点が取れなかったソフトバンクは、21日からの4日間でいい調整をして本拠地での第1戦に臨みたい。試合間隔が空いた阪神に対し、実戦感覚の面では月曜まで試合ができたことが有利に働く。打線にはレイエス、佐藤輝のような存在が見当たらず、CSでMVPに輝いたモイネロが鍵を握る。彼が投げた試合でいかに勝てるか。全員野球で早い段階で得点し、リードする展開に持ち込みたい。（西日本スポーツ評論家）