ソフトバンクは２０日の「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）で日本ハムに２―１で勝利し、日本シリーズ進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が７回１失点の好投でシリーズＭＶＰを獲得した。

絶対的左腕がチームを救った。中４日での登板でも「今日は制球力が良かった」と安定した投球を披露。７回３安打１失点と試合を作り勝利を呼び寄せた。７回はマルティネスに四球を与えると、グラブを叩きつけて感情を爆発させた。左腕は「グラウンドであそこまで気持ちを出すことは今までなかった。状況的に三振がとれるようなところで四球になって、単純に悔しくて感情が出ました」と当時の心境を振り返った。

２試合に登板して１４イニングで１失点。防御率０・６４と圧倒的な成績でシリーズＭＶＰに選ばれた。左腕は「試合で活躍できたのは、すごくうれしい。自分を信じて出してくれた監督とチームにありがとうと伝えたい」と感謝を口にした。阪神との日本シリーズでも、その実力を遺憾なく発揮する構えだ。