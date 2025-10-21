これがプロの技『じゃがいものポタージュ』が、ふわっと極上になる秘密は〈りんご〉⁉

少しずつ秋も深まり、旬のじゃがいももほくっと甘みを増しておいしくなる季節です。温かいポタージュに仕上げて、その味わいを堪能しませんか？ 料理家・瀬戸口しおりさんに教わった作り方のポイントは、じゃがいもといっしょにりんごを加えること。りんごのほどよい甘酸っぱさで、かろやかな風味のポタージュに。口当たりもふわっとやさしい、和みの一品になりますよ。

『じゃがいものポタージュ』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも（大）……1個（約200g）

りんご……1/4個（80〜100g）

玉ねぎ……1/6個（約40g）

牛乳……250ml

サラダ油……小さじ1/2

塩……小さじ1/3（煮る用）、少々（仕上げ用）

好みで市販のフライドオニオン……適宜

作り方

（1）

じゃがいもは皮をむいて幅5mmのいちょう切りにする。りんごはしんを切り取って縦半分に切り、皮をむいて横に幅5mmに切る。玉ねぎは繊維にそって薄切りにする。

（2）

口径約16cmの鍋にサラダ油を弱火で熱し、玉ねぎを炒める。油が回ったら、じゃがいもとりんごを加え、玉ねぎが透き通るまで炒める。

（3）

水1/2カップ、塩小さじ1/3を加えて中火にし、沸騰したら弱火にする。じゃがいもが柔らかくなるまで、ときどき混ぜながらふたをせずに8分ほど煮る。

（4）

火を止めてハンドブレンダーで撹拌し、じゃがいもの粒がなくなるまでなめらかにする。

（5）

（4）を再び弱火にかけて牛乳を加え、混ぜながら沸騰直前まで温め、塩少々で味をととのえる。器に盛り、好みでフライドオニオンをのせる。

やさしい味わいに、フライドオニオンの香ばしさがいいアクセントに。あればぜひ、トッピングしてみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）