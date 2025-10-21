NY株式20日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　46575.34（+384.73　+0.84%）
ナスダック　　　22996.80（+316.83　+1.40%）
CME日経平均先物　49840（大証終比：+540　+1.09%）

欧州株式20日GMT15:31
英FT100　 9414.64（+60.07　+0.64%）
独DAX　 24291.19（+460.20　+1.93%）
仏CAC40　 8205.25（+31.05　+0.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（+0.008）
10年債　 　3.995（-0.014）
30年債　 　4.582（-0.024）
期待インフレ率　 　2.272（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.585（+0.005）
英　国　　4.510（-0.021）
カナダ　　3.054（-0.039）
豪　州　　4.153（+0.054）
日　本　　1.665（+0.041）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.04（-0.50　-0.87%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4369.70（+156.40　+3.71%）

ビットコイン（ドル）
111286.75（+2379.11　+2.18%）
（円建・参考値）
1675万1994円（+358127　+2.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ