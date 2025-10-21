ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３８４ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式20日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 46575.34（+384.73 +0.84%）
ナスダック 22996.80（+316.83 +1.40%）
CME日経平均先物 49840（大証終比：+540 +1.09%）
欧州株式20日GMT15:31
英FT100 9414.64（+60.07 +0.64%）
独DAX 24291.19（+460.20 +1.93%）
仏CAC40 8205.25（+31.05 +0.38%）
米国債利回り
2年債 3.466（+0.008）
10年債 3.995（-0.014）
30年債 4.582（-0.024）
期待インフレ率 2.272（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.585（+0.005）
英 国 4.510（-0.021）
カナダ 3.054（-0.039）
豪 州 4.153（+0.054）
日 本 1.665（+0.041）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.04（-0.50 -0.87%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4369.70（+156.40 +3.71%）
ビットコイン（ドル）
111286.75（+2379.11 +2.18%）
（円建・参考値）
1675万1994円（+358127 +2.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
