W杯欧州予選で苦戦続くスウェーデン…新監督にグレアム・ポッター氏が就任
スウェーデンサッカー協会は20日、スウェーデン代表の新監督にグレアム・ポッター氏が就任することを発表した。
ポッター氏はスウェーデンのエステルスンドやウェールズのスウォンジーを率いた後、19-18シーズンからブライトン監督に就任。22-23シーズン開幕直後にチェルシーに引き抜かれたものの、シーズン終盤に解任され、24-25シーズン途中から率いたウエスト・ハムでは25-26シーズン開幕直後に解任されていた。
ポッター新監督は協会を通じ、「この任務を大変光栄に思います。同時に、非常に刺激を受けています。スウェーデンには、世界最高峰のリーグで活躍する素晴らしい選手たちがいます。私の仕事はチームとして最高レベルのパフォーマンスを発揮し、スウェーデンを来夏のワールドカップ出場へと導くための環境を整えることです」と語っている。
なお、欧州予選で苦戦が続くスウェーデンは4試合消化時点で未勝利。1分け3敗の勝ち点1で最下位に沈み、ヨン・ダール・トマソン監督が解任されていた。
ポッター氏はスウェーデンのエステルスンドやウェールズのスウォンジーを率いた後、19-18シーズンからブライトン監督に就任。22-23シーズン開幕直後にチェルシーに引き抜かれたものの、シーズン終盤に解任され、24-25シーズン途中から率いたウエスト・ハムでは25-26シーズン開幕直後に解任されていた。
なお、欧州予選で苦戦が続くスウェーデンは4試合消化時点で未勝利。1分け3敗の勝ち点1で最下位に沈み、ヨン・ダール・トマソン監督が解任されていた。