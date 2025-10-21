次回の「大悟の芸人領収書」は10月27日23時59分放送！
実力はあるのに華がないSP

【芸人ゲスト】

タバやん。（カゲヤマ）益田康平（カゲヤマ）有馬徹（いぬ）太田隆司（いぬ）麻婆（スタミナパン）トシダタカヒデ（スタミナパン）