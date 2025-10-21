¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ£Ó¤Î¶þ¿«¡ÖÉé¤±Êý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£°Æü¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£¶Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î£±¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ£³¾¡£°ÇÔ¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥¹¥¤¡¼¥×¤â¸«¤¨¤¿¾õ¶·¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£³Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·¹¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Îà¶þ¿«á¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö£²Ï¢¾¡¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È£³Ï¢ÇÔ¡£¤½¤ÎÉé¤±Êý¤¬ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«°ã¤¦¼ê¤òÂÇ¤È¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¡£º£Æü¾¡¤Ä¤ÈÉé¤±¤ë¤È¤Ç¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢£Ä£å£Î£ÁÁê¼ê¤Ë£²¾¡¤òÀè¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤«¤é°²½¤·¤¿Î®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢ÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êº£Ç¯¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£»Ø´ø´±¤¬·ù¤Êµ²±¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¡ÖÎ®¤ìÅª¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£