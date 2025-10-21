“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第121号が10月22日に発売となる。同号の表紙巻頭は、BUCK∞TICKの今井寿と星野英彦だ。発売前日の10月21日は、還暦を迎える今井寿の誕生日でもある。

BUCK∞TICKは10月15日、ニューシングル「渋谷ハリアッパ！」をリリースしたばかり。エレクロト色の強い表題曲は今井寿が作詞作曲およびリードボーカルを担当。一方、透明感あふれるカップリング曲「風のプロローグ」は星野英彦が作詞作曲およびリードボーカルを担当した。この対照的な2曲について、4人の現体制になったことによる変化も含め、それぞれの単独インタビューで深掘りしている。

「渋谷ハリアッパ！」というタイトルになった経緯や、歌詞にある“リインカネーション＝輪廻転生”にまつわるエピソードなど、新曲「渋谷ハリアッパ！」と「風のプロローグ」の制作背景がわかるインタビューはファン必読だ。

また、同誌には8月末に行われた聖飢魔IIとBABYMETALの対バン＜聖飢魔II vs BABYMETAL〜悪魔が来たりてベビメタる〜＞や、YOSHIKI記者会見のレポートなども掲載された。

■『ROCK AND READ 121』

2025年10月22日(水)発売

定価1,300円(＋税)

A5判／224頁

●cover

今井 寿 ＆ 星野英彦 (BUCK∞TICK)

●special report

YOSHIKI

●live report

聖飢魔II × BABYMETAL

Petit Brabancon × 凛として時雨

ROTTENGRAFFTY × 大森靖子

lynch. × D’ERLANGER × Plastic Tree × KIRITO

●interview

悠介 (lynch.)

SORA (DEZERT)

苑 ＆ 優介 (摩天楼オペラ)

桜井 青 (cali≠gari)

seek (Psycho le Cému / MIMIZUQ)

ダミアン浜田陛下 (Damian Hamada’s Creatures)

団長 (NoGoD)

ぶう (えんそく)

ANNIE A & kai (CHAQLA.)

KENZI (THE DEAD P☆P STARS / ∀NTI FEMINISM)

