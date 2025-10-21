BUCK∞TICK、今井寿と星野英彦が語る変化と輪廻
“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第121号が10月22日に発売となる。同号の表紙巻頭は、BUCK∞TICKの今井寿と星野英彦だ。発売前日の10月21日は、還暦を迎える今井寿の誕生日でもある。
BUCK∞TICKは10月15日、ニューシングル「渋谷ハリアッパ！」をリリースしたばかり。エレクロト色の強い表題曲は今井寿が作詞作曲およびリードボーカルを担当。一方、透明感あふれるカップリング曲「風のプロローグ」は星野英彦が作詞作曲およびリードボーカルを担当した。この対照的な2曲について、4人の現体制になったことによる変化も含め、それぞれの単独インタビューで深掘りしている。
「渋谷ハリアッパ！」というタイトルになった経緯や、歌詞にある“リインカネーション＝輪廻転生”にまつわるエピソードなど、新曲「渋谷ハリアッパ！」と「風のプロローグ」の制作背景がわかるインタビューはファン必読だ。
また、同誌には8月末に行われた聖飢魔IIとBABYMETALの対バン＜聖飢魔II vs BABYMETAL〜悪魔が来たりてベビメタる〜＞や、YOSHIKI記者会見のレポートなども掲載された。
■『ROCK AND READ 121』
2025年10月22日(水)発売
定価1,300円(＋税)
A5判／224頁
●cover
今井 寿 ＆ 星野英彦 (BUCK∞TICK)
●special report
YOSHIKI
●live report
聖飢魔II × BABYMETAL
Petit Brabancon × 凛として時雨
ROTTENGRAFFTY × 大森靖子
lynch. × D’ERLANGER × Plastic Tree × KIRITO
●interview
悠介 (lynch.)
SORA (DEZERT)
苑 ＆ 優介 (摩天楼オペラ)
桜井 青 (cali≠gari)
seek (Psycho le Cému / MIMIZUQ)
ダミアン浜田陛下 (Damian Hamada’s Creatures)
団長 (NoGoD)
ぶう (えんそく)
ANNIE A & kai (CHAQLA.)
KENZI (THE DEAD P☆P STARS / ∀NTI FEMINISM)
関連リンク
◆ROCK AND READ オフィシャルX
◆BUCK∞TICK オフィシャルサイト