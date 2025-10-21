20日、クマが岩手県の住宅街に現れました。さらに秋田県ではクマが次々と人を襲い、家の中に17時間近くたった午後11時現在も居座り続けています。

■岩手・盛岡 原敬記念館でクマを捕獲

20日、岩手県盛岡市の住宅街は物々しい雰囲気に。

この日も、人の生活圏に姿を見せたクマ。

現れたのは元首相・原敬が生まれた家に隣接する原敬記念館の敷地内です。フェンス沿いを行ったり来たり。堂々と歩いています。

パトカーが近づくと…走り出すクマ。警察は住宅街へクマが逃げないよう、警戒にあたります。

目撃されてから約4時間後。男性が近づき、吹き矢をひと吹き。クマは捕獲されました。

■「すごい力でした」クマに襲われた女性語る

富山県立山町では20日朝、ゴミ出しをしていた84歳の女性がクマに襲われ、ケガをする被害がありました。

女性が当時の様子を語りました。

クマに襲われた女性（84）

「後ろからバーンと突き倒されるような状態で、一瞬何が起こったのかわかりませんでした。すごい力でした」

ゴミを運んでいた一輪車が倒れたため、見たところ、そこにはクマが…。女性にぶつかると、走って逃げたといいます。

クマに襲われた女性（84）

「クマの情報あったから、外出る時もあちこち見回して、けさも横の道に出る時も右見て左見てしたんだけど。外に出るのが怖い」

■自動ドアを開けて建物に

20日朝早く、秋田県湯沢市で撮影された防犯カメラの映像にはっきりと映っていたのは、駐車場を駆け抜けるクマの姿。

約5分後には、体長1メートルほどのクマが自動ドアを開けて建物に入ってくる様子が、別のカメラに映っていました。

このドアは、一般の人も使うものだといいます。クマはその先にある施錠されたドアを通れず、去って行きました。

湯沢市内ではこのあと人への被害が4件相次ぎ、クマが住宅内に居座りました。

■秋田・湯沢市の住宅で居座り続く

記者

「市の中心部にある住宅街ですが、猟友会や警察関係者が集まり緊迫した雰囲気」

JR湯沢駅からわずか200メートルほどの住宅。

周辺で相次いだ被害のうち、1件目は午前5時すぎに男性（63）が背後から襲われました。

その40分後には、別の男性（56）が背後から襲われました。

さらに5分後にはホテルの駐車場で、男性（70）が背後から襲われました。

そして、午前6時20分には男性（65）が右足の太ももにケガをしました。

クマは4人目の男性を襲ったあと、そのまま男性の家に入り、17時間近く居座り続けているということです。（20日午後11時現在）

■東京・奥多摩町でも目撃情報

クマは20日、東京にも現れました。東京西部にある奥多摩町です。

「クマがワナにかかっている」

奥多摩町によると、道路沿いに設置された「くくりワナ」にクマが引っかかっているところを、車で走っていた人が発見したといいます。

クマは体長約1メートルの成獣。人への被害は出ていませんが、ワナが外れそうだったため、危険だと判断した猟友会により駆除されたということです。

（10月20日放送『news zero』より）