【MODEROID ミニ合体変形 ゲッター1（再販）/MODEROID ミニ合体変形 ガンバスター（再販）】 10月21日 出荷開始 価格：各3,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ミニ合体変形 ゲッター1（再販）」および「MODEROID ミニ合体変形 ガンバスター（再販）」の出荷を10月21日に開始する。価格は各3,900円。

完全変形＆コンパクトサイズの新コンセプトモデル「ミニ合体変形」として、「ゲッターロボ」より「ゲッター1」、「トップをねらえ！」より「ガンバスター」が変形合体可能なプラモデルでMODEROIDに再登場。どちらも各関節が可動し、各成形色と彩色済みパーツ、シールにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けを再現できる。

MODEROID ミニ合体変形 ゲッター1（再販）

価格：3,900円

全高約115mm

・「イーグル号」、「ジャガー号」、「ベアー号」の3機のゲットマシンがシンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様でゲッター1に完全合体。武器パーツとして「ゲッタートマホーク」×2が付属する。

MODEROID ミニ合体変形 ガンバスター（再販）

価格：3,900円

頭頂高約115mm

「バスターマシン1号」、「バスターマシン2号」が、シンプルな変形機構と余剰パーツ・差し替えなし仕様でガンバスターに完全合体する。

(C) Go Nagai・Ken Ishikawa／DynamicPlanning

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。