　◆パーソル　クライマックスシリーズ　パ　ファイナルステージ　第6戦　ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）

　ソフトバンクが大激戦を制し、リーグ優勝のアドバンテージの1勝を含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めた。中4日で先発したリバン・モイネロが7回1失点で勝利投手となり、ファイナルSのMVPを獲得した。5回に川瀬晃が勝ち越しの適時打を放った。2連勝の後、3連敗、運命の一戦でCS突破を決めた。

　今季、リーグ優勝したソフトバンクと2位の日本ハムはレギュラーシーズンでも夏場から一騎打ちのV争い戦いを演じてきた。レギュラーシーズンの対戦成績はソフトバンクの13勝12敗とほぼ互角。今CSはアドバンテージを除くと3勝3敗となった。合計すると、ソフトバンクの16勝15敗。最終決戦もしびれる1点差決着となった。

　小久保裕紀監督は「（日本ハムは）来年以降もかなり強いと感じました。若いパワーピッチャーが充実しているし、選手たちの打線の厚さ、層の厚さを感じたと思う」と話した。同学年の日本ハム・新庄剛志監督には試合前に声をかけたという。「本当に1年間ありがとうと。パ・リーグを盛り上げていこうという思いは一緒だった。本当に五分の戦いで楽しいシーズンだったとお礼を言いました」と説明した。

　【今季のソフトバンク―日本ハム】
　※レギュラーシーズン
　　4月　1日　○ソフトバンク5―1日本ハム●
　　4月　2日　●ソフトバンク1―3日本ハム○
　　4月29日　●ソフトバンク1―2日本ハム○
　　4月30日　●ソフトバンク1―6日本ハム○
　　5月　1日　●ソフトバンク2―3日本ハム○
　　5月20日　○ソフトバンク5―2日本ハム●
　　5月21日　●ソフトバンク1―2日本ハム○
　　5月22日　○ソフトバンク4―3日本ハム●
　　5月27日　●ソフトバンク2―5日本ハム○
　　5月28日　○ソフトバンク2―1日本ハム●
　　7月　1日　○ソフトバンク1―0日本ハム●
　　7月　2日　○ソフトバンク2―1日本ハム●
　　7月　3日　○ソフトバンク4―1日本ハム●
　　7月29日　○ソフトバンク5―2日本ハム●
　　7月30日　●ソフトバンク4―5日本ハム○
　　7月31日　○ソフトバンク5―4日本ハム●
　　8月　9日　○ソフトバンク4―1日本ハム●
　　8月10日　○ソフトバンク1―0日本ハム●
　　8月11日　○ソフトバンク3―1日本ハム●
　　8月22日　●ソフトバンク3―4日本ハム○
　　8月23日　●ソフトバンク3―8日本ハム○
　　8月24日　●ソフトバンク0―1日本ハム○
　　9月　9日　●ソフトバンク4―7日本ハム○

　　9月18日　○ソフトバンク3―2日本ハム●
　　9月30日　●ソフトバンク1―2日本ハム○
　※CSファイナルS
　10月15日　○ソフトバンク2―1日本ハム●
　10月16日　○ソフトバンク3―0日本ハム●
　10月17日　●ソフトバンク0―6日本ハム○
　10月18日　●ソフトバンク3―9日本ハム○
　10月19日　●ソフトバンク1―7日本ハム○
　10月20日　○ソフトバンク2―1日本ハム●