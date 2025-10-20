◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが大激戦を制し、リーグ優勝のアドバンテージの1勝を含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めた。中4日で先発したリバン・モイネロが7回1失点で勝利投手となり、ファイナルSのMVPを獲得した。5回に川瀬晃が勝ち越しの適時打を放った。2連勝の後、3連敗、運命の一戦でCS突破を決めた。

今季、リーグ優勝したソフトバンクと2位の日本ハムはレギュラーシーズンでも夏場から一騎打ちのV争い戦いを演じてきた。レギュラーシーズンの対戦成績はソフトバンクの13勝12敗とほぼ互角。今CSはアドバンテージを除くと3勝3敗となった。合計すると、ソフトバンクの16勝15敗。最終決戦もしびれる1点差決着となった。

小久保裕紀監督は「（日本ハムは）来年以降もかなり強いと感じました。若いパワーピッチャーが充実しているし、選手たちの打線の厚さ、層の厚さを感じたと思う」と話した。同学年の日本ハム・新庄剛志監督には試合前に声をかけたという。「本当に1年間ありがとうと。パ・リーグを盛り上げていこうという思いは一緒だった。本当に五分の戦いで楽しいシーズンだったとお礼を言いました」と説明した。

【今季のソフトバンク―日本ハム】

※レギュラーシーズン

4月 1日 ○ソフトバンク5―1日本ハム●

4月 2日 ●ソフトバンク1―3日本ハム○

4月29日 ●ソフトバンク1―2日本ハム○

4月30日 ●ソフトバンク1―6日本ハム○

5月 1日 ●ソフトバンク2―3日本ハム○

5月20日 ○ソフトバンク5―2日本ハム●

5月21日 ●ソフトバンク1―2日本ハム○

5月22日 ○ソフトバンク4―3日本ハム●

5月27日 ●ソフトバンク2―5日本ハム○

5月28日 ○ソフトバンク2―1日本ハム●

7月 1日 ○ソフトバンク1―0日本ハム●

7月 2日 ○ソフトバンク2―1日本ハム●

7月 3日 ○ソフトバンク4―1日本ハム●

7月29日 ○ソフトバンク5―2日本ハム●

7月30日 ●ソフトバンク4―5日本ハム○

7月31日 ○ソフトバンク5―4日本ハム●

8月 9日 ○ソフトバンク4―1日本ハム●

8月10日 ○ソフトバンク1―0日本ハム●

8月11日 ○ソフトバンク3―1日本ハム●

8月22日 ●ソフトバンク3―4日本ハム○

8月23日 ●ソフトバンク3―8日本ハム○

8月24日 ●ソフトバンク0―1日本ハム○

9月 9日 ●ソフトバンク4―7日本ハム○

9月18日 ○ソフトバンク3―2日本ハム●

9月30日 ●ソフトバンク1―2日本ハム○

※CSファイナルS

10月15日 ○ソフトバンク2―1日本ハム●

10月16日 ○ソフトバンク3―0日本ハム●

10月17日 ●ソフトバンク0―6日本ハム○

10月18日 ●ソフトバンク3―9日本ハム○

10月19日 ●ソフトバンク1―7日本ハム○

10月20日 ○ソフトバンク2―1日本ハム●