きょうのユーロドルは動意薄の展開で、１．１６ドル台半ばでの振幅に留まっており、本日のレンジは２５ポイント程度。チャート的には２１日線と１００日線の間におり、次の展開待ちといった状況。一方、ユーロ円は日本の政治情勢を受けて、一旦１７５円台前半まで下落したものの、１７５円台後半まで戻している。こちらは２１日線の上を維持しており、上向きの流れは維持しているものの、上値に慎重になっている状況。



金曜日にＳ＆Ｐがフランスの格付けを「ＡＡ－」から「Ａ＋」に引き下げた。ただ、ユーロは特にネガティブな反応を見せていない。週明けの仏国債も安定的に推移している。格下げは織り込み済みだったが、Ｓ＆Ｐが事前に発表していた格付けスケジュールから逸脱したため、予想より早くは発表された。



ただ、フランスのルコルニュ首相が先週、不信任決議を乗り切り、ユーロは回復しているが、アナリストからは「フランスを楽観視するのは難しい」との声が出ている。ルコルニュ首相の年金制度改革凍結の決定は、一時的な政治的猶予をもたらすとしても、予算決定を複雑にすると指摘。「政府の脆弱性を考えると、ユーロからフランスへの懸念を完全に切り離すのは時期尚早だ」と述べている。



EUR/USD 1.1659 EUR/JPY 175.49 EUR/GBP 0.8689



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

