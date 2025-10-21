高市総裁は、首相に指名されればすぐに組閣に着手することになります。注目の閣僚人事について最新情報を伝えてもらいます。

◇

高市総裁は、維新との党首会談後、赤坂の議員宿舎にまっすぐ戻りました。閣僚人事の最終調整を行ったのち、電話かけをしているものとみられます。周辺によれば「総裁はひとりで人事を決めている」ということです。

高市総裁は、官房長官に木原稔前防衛相を起用する方針のほか、茂木元幹事長を外相、小泉農水相を防衛相、林官房長官を総務相に起用する方向で調整しています。

――閣僚人事の狙いはどのような点にあるのでしょうか。

ひとつは女性の活躍です。高市総裁の周辺によれば、過去最多の5人を上回ることを目指しています。

これまでの取材で、片山さつき議員、松島みどり議員などの名前があがっていますが、6人を超える女性の入閣が実現できるか注目されます。

また、「全員参加」もキーワードです。これまでの取材で、総裁選を戦った候補者4人について、すでに政調会長に就任した小林さん以外の3人も入閣の方向で調整されています。

一方で、裏金問題で不記載のあった議員を「働いてもらう」と話していて、閣僚に起用するかも注目です。

――維新との合意文書に外国人政策についての項目もあり、新たな担当大臣を置くと記載されました。

20日に合意した維新との連立政権合意書で、外国人政策についての担当大臣を置くと明記しました。両党の肝いりの施策を担う大臣となりますが、誰が起用されるか注目です。

――21日に組閣ですが、なかなか顔ぶれがわかりませんね。

前日の夜にこれだけ、閣僚人事があきらかにならないのは最近ではめずらしいのではないかと思います。

高市総裁の周辺も「プランはあるが最後まで調整すると思う」と話していて、ぎりぎりまでポストを調整しているのではないかとみられます。

ある自民党四役経験者は「首相指名選挙を前に、弛（ゆる）んでいるとみられないよう内示を表には出さない形で慎重にやるのではないか」と話していました。