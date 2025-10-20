月曜から木曜日まで放送中のNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』より、木竜麻生と田牧そらのコメントが公開された。

参考：『ぼくほし』『宙わたる教室』など“宇宙”を題材にした作品なぜ増加？ 秩序がもたらす癒やし

本作は、NHKの特集ドラマ『高速を降りたら』にてデビューを果たし、『クラスメイトの女子、全員好きでした』（読売テレビ・日本テレビ系）などの武田雄樹が脚本を務める“2度目”の青春ドラマ。ごくごく普通の30代女性たちが、いつの間にかそっと手放した“夢”を、仲間と共に拾い直す模様を描く。

主人公・望月飛鳥を演じる木竜と、高校時代の飛鳥を演じる田牧。お互いの印象について、木竜は「もともと個人的に（田牧）そらちゃんの作品をいくつか拝見していて、声がすごく好きでした。柔らかくて透明で、独特の音がある。飛鳥の“根”の部分の純粋さを持った方だなと思いました」と語る。一方の田牧も「とても明るくて気さくな方でした。積極的に話しかけてくださり、『飛鳥はこういう感じかな』と話せたのはすごく心強かったです」と撮影を振り返った。

役作りについて木竜は、「30歳になった飛鳥は、仕事に慣れてきた部分と、いっぱいいっぱいな部分がある。その中で高校時代の仲間と再会し、忘れていた“熱”を少しずつ取り戻していく難しさを感じた」と明かす。対して田牧は、「宇宙のことに詳しくなかったので、図書館で本を読んだり、JAXAに行ったりしました。調べていくうちに“宇宙って面白い”と感じて、飛鳥もこんなふうにハマっていったのかなと思いました」と語った。

木竜はまた、「そらちゃんがJAXAのお土産で宇宙食を買ってきてくれたんです。目を輝かせて説明してくれる姿を見て、“大人になった飛鳥が忘れかけているあの頃の飛鳥”を感じました」とエピソードを明かし、田牧も「木竜さんの間の取り方がすごく心地よくて、私もあんな間を出せたらと思いました」と互いの芝居から刺激を受けた様子についてコメント。

望月飛鳥という人物について、木竜は「“こんな人”と一言で言えるところがない人」とし、「高校時代の飛鳥と大人の飛鳥を比べると、根っこの部分は変わっていないけれど、大人になって“上にかぶせているもの”がどんどん厚くなっている気がする」と分析。田牧も「特別な才能があるわけではないけれど、一生懸命で、周りをよく見ていて、応援したくなる子」と語った。

本作の“重力”というテーマについて木竜は、「飛鳥が抱える“重力”は、仕事や環境、人との関わりの中で自分らしさを見失っていくこと。でも、もう一度〈夢〉と向き合うことで、その重力から少しずつ解放されていく」とコメントを寄せた。

木竜麻生×田牧そら コメント●お互いの印象木竜：もともと個人的にそらちゃんの作品をいくつか拝見していて、声がすごく好きでした。柔らかくて透明で、独特の音がある。飛鳥の“根”の部分の純粋さを持った方だなと思いました。

田牧：とても明るくて気さくな方でした。積極的に話しかけてくださり、「飛鳥はこういう感じかな」と話せたのはすごく心強かったです。

●役作りについて木竜：30歳になった飛鳥は、仕事に慣れてきた部分と、いっぱいいっぱいな部分がある。その中で高校時代の仲間と再会し、忘れていた“熱”を少しずつ取り戻していく難しさを感じました。

田牧：宇宙のことに詳しくなかったので、図書館で本を読んだり、JAXAに行ったりしました。調べていくうちに“宇宙って面白い”と感じて、飛鳥もこんなふうにハマっていったのかなと思いました。

●印象に残った撮影エピソード木竜：そらちゃんがJAXAのお土産で宇宙食を買ってきてくれたんです。目を輝かせて説明してくれる姿を見て、“大人になった飛鳥が忘れかけているあの頃の飛鳥”を感じました。

田牧：木竜さんの間の取り方がすごく心地よくて、私もあんな間を出せたらと思いました。

●望月飛鳥という人物をどう捉えているか木竜：“こんな人”と一言で言えるところがない人。高校時代の飛鳥と大人の飛鳥を比べると、根っこの部分は変わっていないけれど、大人になって“上にかぶせているもの”がどんどん厚くなっている気がします。

田牧：特別な才能があるわけではないけれど、一生懸命で、周りをよく見ていて、応援したくなる子だと思います。

●“重力”というテーマをどう捉えたか木竜：飛鳥が抱える“重力”は、仕事や環境、人との関わりの中で自分らしさを見失っていくこと。でも、もう一度〈夢〉と向き合うことで、その重力から少しずつ解放されていくんだと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）