日経225先物：21日0時＝480円高、4万9780円
21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比480円高の4万9780円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては594.50円高。出来高は9580枚となっている。
TOPIX先物期近は3271.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49780 +480 9580
日経225mini 49785 +485 137114
TOPIX先物 3271.5 +14.5 9316
JPX日経400先物 29500 +105 873
グロース指数先物 726 +3 610
東証REIT指数先物 売買不成立
