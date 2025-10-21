　21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比480円高の4万9780円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては594.50円高。出来高は9580枚となっている。

　TOPIX先物期近は3271.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49780　　　　　+480　　　　9580
日経225mini 　　　　　　 49785　　　　　+485　　　137114
TOPIX先物 　　　　　　　3271.5　　　　 +14.5　　　　9316
JPX日経400先物　　　　　 29500　　　　　+105　　　　 873
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　 610
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース