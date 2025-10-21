アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領に対し、東部ドネツク州の割譲を受け入れるよう求めたとの報道を否定しました。

イギリスのフィナンシャル・タイムズは、先週、ホワイトハウスで行われたゼレンスキー大統領との首脳会談で、トランプ大統領がロシアのプーチン大統領が要求した東部ドネツク州の割譲を受け入れるようウクライナ側に求めたと報道。

ほかにもプーチン氏が「この条件に同意しないならウクライナを『破壊する』」と主張したこともゼレンスキー氏に伝えたとしています。

また、関係者の話として、会談では意見の相違から何度も「怒鳴り合い」になる場面もあったと報じました。

アメリカ トランプ大統領

「〈Q.（ドネツク州などの）ドンバス地方をロシアに割譲する必要があると伝えた？〉いや、そんな議論は一切していない。我々の考えは、現在の戦線で戦いを停止すべきということだ」

19日、トランプ氏は報道を否定した上で、現在の戦線の状態で即時に停戦すべきだと改めて強調しました。