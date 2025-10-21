出口夏希「メルティーキッス」新イメージキャラクター就任「本当に光栄」全身ホワイトコーデで透明感溢れる
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の出口夏希が、明治の冬期限定チョコレート「メルティーキッス」のイメージキャラクターに就任。新CM「冬の待ち合わせ」篇が、10月21日よりオンエアされる。
【写真】出口夏希、色白素肌輝くキャミ姿
イメージキャラクターとして新たにグラフィック・CMに登場した出口。これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
新CM「冬の待ち合わせ」篇は、雪が舞う時計台の下で友人を待つ出口の姿からスタート。バッグから「メルティーキッス」を取り出し、雪のようにやさしくとける口どけを味わう。どこか明るい気持ちになる冬のワンシーンを通じて、同商品が持つ癒やしを描いている。最初のシーンでは白いコートに白いニット、ふわふわの白いマフラーという全身ホワイトコーデで登場し、その透明感溢れる姿は雪景色にしっくりと溶け込んだ。
撮影現場は終始和やかで、出口は友人役の共演者とも自然に打ち解け、談笑やアドリブを交えた演技が繰り広げられたという。手を温め合う姿は、まるで本物の友人同士のよう。商品を食べるシーンの撮影では、チョコレートを美しく見せるため指先を冷やす工夫も。本番では監督から「めちゃくちゃいい！」と絶賛されるほどのOKテイクが生まれた。
また、起用が決まった際の心境について出口は驚きつつも「光栄で、本当にうれしかった」とコメント。普段からチョコレートをこよなく愛していることも明かした。冬の楽しみについては「イルミネーションや街の雰囲気が好き。特にクリスマスは一番楽しみ」と語り、大晦日には地元の友人と恒例の集まりで団らんするエピソードも。ちょっとしたことでしあわせを感じやすいタイプだと、笑顔で語っている。（modelpress編集部）
Q.「メルティーキッス」の新イメージキャラクター就任が決まった時の率直なお気持ちを聞かせてください。
出口：もうなんだろう、びっくりして声が出なかったぐらい。「え、私が！？」って思ったんですけど、私も毎年、冬になると「メルティーキッス」を買うので、イメージキャラクターって聞いて、本当に光栄ですし、うれしかったです。
Q.本日の撮影はいかがでしたか？
出口：今日は、雪の中で撮影して、スタッフさんもみんなすごく優しくて楽しい方だったので、楽しく撮影しました。
Q.お友だちとの待ち合わせのシチュエーションは、多くの人が共感するシーンでしたね。
出口：そうですね。私は結構「遅いよ！」って言われるタイプなので（笑）、（いつもとは反対に）言えてうれしかったです。
Q.普段からチョコレートはお召し上がりになりますか？
出口：私は結構、ちょっと集中が切れた時とか、小腹が空いた時によく食べています。（季節問わず）結構食べてますね。
Q.「メルティーキッス」は冬期限定の発売ですが、出口さんが冬になると毎年楽しみにしていることはありますか？
出口：冬ってやっぱり、いっぱいイベントごとがあるので、そういう街の雰囲気がすごく好きで、毎年ワクワクします。
Q.実際にどんなイベントが楽しみですか？
出口：冬といえばクリスマス、バレンタイン。特に私はしないんですけど、みんなのバレンタインだったり、クリスマスを楽しんでるのを見て、街の飾りとかを見て、気分を味わっています。
Q.冬って、お好きだったりしますか？
出口：好きです。冬はイルミネーションだったり、雪があるので、冬はすごく好きです。」
Q.今回のCMは「友人との待ち合わせ」のシチュエーションですが、出口さんが大切にしている友人との冬の思い出があれば教えてください。
出口：大晦日に年越しを、地元の友達とやっていて。毎年恒例の行事になってるんですけど、誰も「じゃあ今年も集まるよ！」とか言わずに、もうあるだろうって、そこに行きます。中学校の友達と、いつも集まる場所に集まって、みんなで、ただいつも通りしゃべって、歌って「ハッピーニューイヤー！」で終わってます。
Q.CMでは“雪のような口どけ”を表現した、出口さんのしあわせそうな表情がとても印象的です。普段“ちょっとしたしあわせ”を感じる瞬間はどんな時ですか？
出口：私、ちょっとしたことで、すごくしあわせを感じやすいタイプで。おいしいもの食べたりとか、今日はいっぱい寝れたなとか、お仕事早く終わったなで、すごくしあわせを感じてます。
Q.冬といえば、たとえばどんな食べ物がお好きですか？
出口：冬といえば…なんだろうな…？冬といえば鍋とか思いつくんですけど、お鍋好きすぎて、年中食べてます（笑）。
【Not Sponsored 記事】
【写真】出口夏希、色白素肌輝くキャミ姿
◆出口夏希「メルティーキッス」新イメージキャラに
イメージキャラクターとして新たにグラフィック・CMに登場した出口。これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
◆出口夏希、起用は「本当にうれしかった」
撮影現場は終始和やかで、出口は友人役の共演者とも自然に打ち解け、談笑やアドリブを交えた演技が繰り広げられたという。手を温め合う姿は、まるで本物の友人同士のよう。商品を食べるシーンの撮影では、チョコレートを美しく見せるため指先を冷やす工夫も。本番では監督から「めちゃくちゃいい！」と絶賛されるほどのOKテイクが生まれた。
また、起用が決まった際の心境について出口は驚きつつも「光栄で、本当にうれしかった」とコメント。普段からチョコレートをこよなく愛していることも明かした。冬の楽しみについては「イルミネーションや街の雰囲気が好き。特にクリスマスは一番楽しみ」と語り、大晦日には地元の友人と恒例の集まりで団らんするエピソードも。ちょっとしたことでしあわせを感じやすいタイプだと、笑顔で語っている。（modelpress編集部）
◆出口夏希コメント（一部抜粋）
Q.「メルティーキッス」の新イメージキャラクター就任が決まった時の率直なお気持ちを聞かせてください。
出口：もうなんだろう、びっくりして声が出なかったぐらい。「え、私が！？」って思ったんですけど、私も毎年、冬になると「メルティーキッス」を買うので、イメージキャラクターって聞いて、本当に光栄ですし、うれしかったです。
Q.本日の撮影はいかがでしたか？
出口：今日は、雪の中で撮影して、スタッフさんもみんなすごく優しくて楽しい方だったので、楽しく撮影しました。
Q.お友だちとの待ち合わせのシチュエーションは、多くの人が共感するシーンでしたね。
出口：そうですね。私は結構「遅いよ！」って言われるタイプなので（笑）、（いつもとは反対に）言えてうれしかったです。
Q.普段からチョコレートはお召し上がりになりますか？
出口：私は結構、ちょっと集中が切れた時とか、小腹が空いた時によく食べています。（季節問わず）結構食べてますね。
Q.「メルティーキッス」は冬期限定の発売ですが、出口さんが冬になると毎年楽しみにしていることはありますか？
出口：冬ってやっぱり、いっぱいイベントごとがあるので、そういう街の雰囲気がすごく好きで、毎年ワクワクします。
Q.実際にどんなイベントが楽しみですか？
出口：冬といえばクリスマス、バレンタイン。特に私はしないんですけど、みんなのバレンタインだったり、クリスマスを楽しんでるのを見て、街の飾りとかを見て、気分を味わっています。
Q.冬って、お好きだったりしますか？
出口：好きです。冬はイルミネーションだったり、雪があるので、冬はすごく好きです。」
Q.今回のCMは「友人との待ち合わせ」のシチュエーションですが、出口さんが大切にしている友人との冬の思い出があれば教えてください。
出口：大晦日に年越しを、地元の友達とやっていて。毎年恒例の行事になってるんですけど、誰も「じゃあ今年も集まるよ！」とか言わずに、もうあるだろうって、そこに行きます。中学校の友達と、いつも集まる場所に集まって、みんなで、ただいつも通りしゃべって、歌って「ハッピーニューイヤー！」で終わってます。
Q.CMでは“雪のような口どけ”を表現した、出口さんのしあわせそうな表情がとても印象的です。普段“ちょっとしたしあわせ”を感じる瞬間はどんな時ですか？
出口：私、ちょっとしたことで、すごくしあわせを感じやすいタイプで。おいしいもの食べたりとか、今日はいっぱい寝れたなとか、お仕事早く終わったなで、すごくしあわせを感じてます。
Q.冬といえば、たとえばどんな食べ物がお好きですか？
出口：冬といえば…なんだろうな…？冬といえば鍋とか思いつくんですけど、お鍋好きすぎて、年中食べてます（笑）。
【Not Sponsored 記事】