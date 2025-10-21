&TEAM・K、繊細な表情で魅了「SAM’U」新ビジュアル＆インタビュー動画公開
【モデルプレス＝2025/10/21】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）がブランドアンバサダーを務める韓国スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」の新ビジュアルおよびスペシャルムービー＆インタビュー動画が公開された。
“ガラクトポア”ライン（ガラクトポアオーツートナー、ガラクトポアセラム）の特徴を、Kがしなやかな所作で体現。新ビジュアルは、SAM’U公式HPやSNSにて展開予定となっている。
新ビジュアルでは、「ガラクトポア オーツートナー」と「ガラクトポア セラム」の魅力をそれぞれの質感と世界観で表現。「ガラクトポア オーツートナー」は、澄んだ酸素感とひんやりとした水分感をまとったスカイブルームードの中で、透明なテクスチャーとバブル粒子を際立たせ、素肌と自然に調和する様子を演出している。一方、「ガラクトポア セラム」は淡いブルートーンの背景とライティングのもと、肌のキメを整える商品としての繊細さと清潔感を際立たせている。
両商品とも、ブランドアンバサダーであるKの存在感を通じて、ブランドが大切にする透明感とピュアさを鮮やかに表現している。
新たに公開するスペシャルムービーでは、Kのしなやかな所作や繊細な表情が丁寧に切り取られ、見る人を惹き込む。特に視線の動きや指先のジェスチャーを活かした演出により、Kならではの上品で豊かな感性が際立った映像となっている。（modelpress編集部）
