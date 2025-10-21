出口夏希「メルティーキッス」イメージキャラクター就任「びっくりして声が出なかった」 新CM解禁【コメント全文】
俳優の出口夏希が、明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」イメージキャラクターに就任し、新CMが21日に初解禁となった。
【写真】笑顔で…出口夏希「メルティーキッス」イメージキャラクター就任
出口は、これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
新CM「冬の待ち合わせ」篇は、雪が舞う時計台の下で友人を待つ出口の姿から始まる。バッグから「メルティーキッス」を取り出し、雪のようにやさしくとける口どけを味わう――どこか明るい気持ちになる冬のワンシーンを通じて、「メルティーキッス」が持つ癒やしを描いている。
■出口夏希
――「メルティーキッス」の新イメージキャラクター就任が決まった時の率直なお気持ちを聞かせてください。
もうなんだろう、びっくりして声が出なかったぐらい。「え、私が!?」って思ったんですけど、私も毎年、冬になると「メルティーキッス」を買うので、イメージキャラクターって聞いて、本当に光栄ですし、うれしかったです。
――本日の撮影はいかがでしたか？
今日は、雪の中で撮影して、スタッフさんもみんなすごく優しくて楽しい方だったので、楽しく撮影しました。
――お友だちとの待ち合わせのシチュエーションは、多くの人が共感するシーンでしたね。
そうですね。私は結構「遅いよ！」って言われるタイプなので（笑）、（いつもとは反対に）言えてうれしかったです。
――普段からチョコレートはお召し上がりになりますか？
私は結構、ちょっと集中が切れた時とか、小腹が空いた時によく食べています。（季節問わず）結構食べてますね。
――「メルティーキッス」を、こんな時に食べたい！と思うタイミングやシチュエーションを教えてください。
まったりしてる時とか、寒い日に、家から出たくない日に家でアニメとかドラマを見て、「メルティーキッス」を食べたいです。
――実際に「メルティーキッス」を食べてみてください！
いただきます！(実食)今日一日中いっぱい食べても、おいしい！
――「メルティーキッス」は冬期限定の発売ですが、出口さんが冬になると毎年楽しみにしていることはありますか？
冬ってやっぱり、いっぱいイベントごとがあるので、そういう街の雰囲気がすごく好きで、毎年ワクワクします。
――実際にどんなイベントが楽しみですか？
冬といえばクリスマス、バレンタイン。特に私はしないんですけど、みんなのバレンタインだったり、クリスマスを楽しんでるのを見て、街の飾りとかを見て、気分を味わっています。
――冬って、お好きだったりしますか？
好きです。冬はイルミネーションだったり、雪があるので、冬はすごく好きです。
――グラフィックは「好きになっちゃうよ」というコピーですが、最近好きになったものや、改めて好きだなぁと感じたものはありますか？
最近、好きになったもの。改めて好きだなぁ…やっぱり「メルティーキッス」！冬限定なので、冬になれば「メルティーキッス」が出て、冬だなって毎年思ってました。
――今回のCMは「友人との待ち合わせ」のシチュエーションですが、出口さんが大切にしている友人との冬の思い出があれば教えてください。
大晦日に年越しを、地元の友達とやっていて。毎年恒例の行事になってるんですけど、誰も「じゃあ今年も集まるよ！」とか言わずに、もうあるだろうって、そこに行きます。中学校の友達と、いつも集まる場所に集まって、みんなで、ただいつも通りしゃべって、歌って「ハッピーニューイヤー！」で終わってます。
――CMでは“雪のような口どけ”を表現した、出口さんのしあわせそうな表情がとても印象的です。普段“ちょっとしたしあわせ”を感じる瞬間はどんな時ですか？
私、ちょっとしたことで、すごくしあわせを感じやすいタイプで。おいしいもの食べたりとか、今日はいっぱい寝れたなとか、お仕事早く終わったなで、すごくしあわせを感じてます。
――冬といえば、たとえばどんな食べ物がお好きですか？
冬といえば…なんだろうな…？冬といえば鍋とか思いつくんですけど、お鍋好きすぎて、年中食べてます（笑）。
――最後に皆さんへメッセージをお願いします。
みなさんこんにちは、出口夏希です。「メルティーキッス」の新CMに出演させていただきました。今年のCMでは、冬の晴れた日の待ち合わせ中に、ふと口にした「メルティーキッス」でしあわせに包まれる、そんな瞬間を描いています。みなさんも、ぜひ「メルティーキッス」で特別なひとときをお楽しみください。以上、出口夏希でした。
