◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）

極限の緊張状態からようやく解き放たれた。負ければシーズン終了の最終決戦。薄氷の1点リードの9回2死、清宮幸太郎の飛球が左翼緒方理貢のグラブに収まった。「3連敗して、苦しかったです」。小久保裕紀監督は両手を突き上げ、感情を爆発させた。

日本シリーズ進出を決め喜ぶ小久保監督（左から2人目）（撮影・栗木一考）

2連勝で日本シリーズ進出に王手をかけたが、まさかの3連敗。いずれも6点差の大差で敗れ、シリーズの流れも失い、土壇場に追い込まれた。それでも、中4日で先発を託したリバン・モイネロが感情むき出しの投球でチームを鼓舞すると、打線も意地を見せた。

3回1死一塁から首位打者の牧原大成が今CS初安打で好機を拡大。相手失策で先制した。同点の5回にも牧原大がチャンスを広げると、2死満塁で川瀬晃が打席に立った。

「何とか事を起こさないといけない。ストライクだと思ったら思い切り振ろう」。達孝太のフォークを捉え、勝ち越しの右前適時打。小久保監督が「（シーズンの）分岐点」と語った5月2日のロッテ戦での逆転サヨナラ打のように苦境のチームを救った。「昨日の夜に5月2日のサヨナラ打を中心に自分のいいプレーを目に焼き付けてきた」。VTRを何度も見て、決戦に臨んでいた。

５回２死満塁、勝ち越しの右前適時打を放つ川瀬（撮影・中村太一）

ペナントを激しく争った日本ハムとの歴史的な激戦を制し、25日からはパ・リーグ王者として阪神との日本シリーズに挑む。小久保監督は「昨年の悔しい思いを晴らすべく戦います」。昨年逃した日本一に向けて、最後の山に登る。（小畑大悟）