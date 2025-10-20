¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°æ¾åµþ»Ò¡õ³ëÀ¾½ã¡õÂëÌÚ¿®¸ç¡¡£Ó¡¦¥¥Ã¥É10¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É£±£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ö£Ó£Ì£Ë¡¡£±£°£Ù£Å£Á£Ò£Ó¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´íµ¡°ìÈ±¡ª¡©¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯£±£°·î£±£±Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çò¸×¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÂç²ñ¤ò´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£Æ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤È¥È¥ê¥ª¤ò½é·ëÀ®¤·¡¢°æ¾åµþ»Ò¡õ³ëÀ¾½ã¡õÂëÌÚ¿®¸ç¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Î¾·³¤¬°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤¦ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï£²£°Ê¬²á¤®¡£Çò¸×¤¬¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÊü¤Ã¤¿¸å¡¢³ëÀ¾¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¡¢¥¥Ã¥É¤È¤È¤â¤Ë£¶£±£¹¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬µþ»Ò¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Çò¸×¤¬¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤òÅê²¼¤·°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂëÌÚ¡õ³ëÀ¾¤¬Çò¸×¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¡¢Ï¢Â³¶ú»É¤·¹¶·â¤¬ßÚÎö¡£ºÇ¸å¤ÏÂëÌÚ¤¬¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¡¢³ëÀ¾¤¬¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¢µþ»Ò¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤òÇò¸×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·è¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³ëÀ¾¤Ï¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó£±£°¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¥¢¥ó¥¿¤È¤Ï°ìÈÖÂÐ¶Ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¿å¤ÈÌý¤À¤«¤é¸ò¤ï¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ä¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÂëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ£±£°¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¥¤ê¼ê¸ú¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤¬¤¢¤ì¤Ð²¶¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëµþ»Ò¤Ï¡Ö¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡££±£°Ç¯Á°¡¢¤³¤ó¤ÊÀï¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£»ä£³£·Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê»É·ãÅª¤Ê¥«¡¼¥ÉÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í´î¤Ð¤»¤Æ¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëµþ»Ò¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Çò¸×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ë°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£