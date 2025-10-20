巨人のライデル・マルティネス投手が２０日、キューバへ帰国する前に羽田空港で取材に応じた。中日から移籍１年目の今季はキャリアハイとなる４６セーブでセ・リーグ記録に並び、２年連続３度目のセーブ王に輝いた。守護神として５８登板で３勝（２敗）、防御率１・１１。５６回２／３で６５三振を奪った。

この日はリラックスした表情でＧ党へメッセージを送り「本当に今は、応援してくださったファンの方々に感謝の気持ちでいっぱい。いい時、悪い時ありましたけど、悪い時にもたくさん応援してくださったファンの方がいて、本当にありがたかったなと思います。今年は優勝できなかったんですけど、来年は優勝できるように頑張ります」とリーグ３位からの覇権奪回を誓った。

昨季まで８年間を過ごした名古屋を離れ、新天地で走りきった１年。活躍の裏には、加藤直樹通訳の存在が欠かせなかった。球場だけでなく日常生活でも献身的にサポートし続けてくれた“相棒”へ、空港では改めて感謝を表し「東京という知らない街で、分からないことがいっぱいあった。いろいろ教えてくれたし、悪い時も応援して支えてくれたことに本当に感謝しています」と頭を下げていた。