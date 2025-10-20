元ＨＫＴ４８で女優の田中美久がカレンダーのアザーカットを公開し、ファンが目を離せなくなっている。

２０日までにインスタグラムで「カレンダーのアザーカットを解禁」と書き始めると、素肌が輝くショット複数枚を披露。胸元があらわになったショットや、透け感あふれるブラックワンピース姿など様々な写真がアップされた。

「私がこれからの一年で色んなことに挑戦したり、お仕事をする中でそこにあなたもいてほしいという意味を込めて、まるで私と一緒に旅に出ているようなカレンダーにしました。プロデュースカレンダーの１冊目はやりたいことをふんだんに入れ込み、二冊目は信頼しているスタッフチームにお任せし、今作の三冊目はまたまたプロデュースをしようかなと帰ってきました！どのカレンダーも愛がこもっていてすごく気に入っております 今作のカレンダーはオシャレでｃｕｔｅに綺麗で大人っぽく、また違う雰囲気の私と共に変わっていくー月一月を是非楽しんで頂きたいです」とつづり、「皆様の元へ届くのが楽しみ〜」と続けた。

この投稿にファンからは「神ＳＴＹＬＥ 綺麗過ぎて見惚れます」「全部美しすぎて呼吸を忘れる」「魅惑の表情に美肌そして悶絶級美すたいるにドキドキ大興奮」「鼻血がでた」「史上最高のカレンダー」「セクシー」といった声が寄せられている。