川谷絵音率いる「ｉｎｄｉｇｏ　ｌａ　Ｅｎｄ」、韓国開催のフェス出演見送り「不確定要素が多く確認」

川谷絵音がボーカル＆ギターを務めるロックバンド「ｉｎｄｉｇｏ ｌａ Ｅｎｄ」が２０日、２５日の「ＣＯＮＣＲＥＴＥ ＪＡＭ ２０２５」（韓国・ソウル）出演を見送ると公式ホームページで発表した。「現地の運営進行や情報共有の点において開催に関する不確定な要素が多く確認されました。関係各所と慎重に協議を重ねた結果、適切な形でのライブ実施が難しいと判断し、出演を見送らせていただくこととなりました」とした。

同イベントはＪ―ＰＯＰ、Ｊ―ＲＯＣＫ特化型フェスで、２５、２６日の開催を予定。「ｉｎｄｉｇｏ―」は２５日のトリを務める予定だった。同日に出演予定だった３人組ロックバンド「Ｔｈｉｓ ｉｓ ＬＡＳＴ」も、公式Ｘで出演キャンセルを公表。「イベント側の連絡体制や契約書に記載されている公演準備に関して不確定な要素が多く、安全かつ適切な形でのライブ実施が難しく、ファンの皆様にベストなパフォーマンスを楽しんでいただくことが難しいと判断させていただきました」と説明している。

イベントの公式サイトでは２グループの出演中止に関して「不可抗力的な外部要因による事情」と発表。初日のチケットは払い戻し無料で観覧できる措置をとった。また韓国に渡航しての参加予定だった観客については「ホテルおよび航空券の手配費用につきましては、公式ホームページ上に専用の問い合わせ窓口を設け、弊社にて責任をもって対応・負担させていただきます」としている。