ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、20日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。ワールドシリーズでの「夢リレー」の可能性に言及した。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ中に行われたインタビューで、第1戦にスネル、第2戦に山本を起用した理由として「（最大）7試合あるシリーズで、スネルと山本だけが中5日で投げられる。この2人に2試合に投げてほしい」と明かした。その上で「（大谷）翔平は休みがあった方がいい」とし、第7戦にもつれ込んだ場合は「もし第7戦があれば翔平をブルペンで起用できる」というプランを披露していた。

同じ7試合制のワールドシリーズにも同様のプランでいく可能性大。クローザーは佐々木で固定するものの、大谷が中継ぎで投げた場合はDHの権利を失うため、「第7戦までなれば翔平をクローザーで起用する可能性はある」と明言。最終戦までもつれ込めば先発・山本、中継ぎ・佐々木、抑え・大谷の“夢リレー”になることも「可能性はある。何でも起こりうる」と笑顔で強調した。

「冗談か？」と問われると「ノー」と、今度は真顔で断言。4連勝を飾ったリーグ優勝決定シリーズの再現が理想ながら、ファンにはたまらないリレーが実現すれば、日本のみならず、世界中で大注目の試合となりそうだ。