ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！

ジャン＝ポール・エヴァンから2025年のクリスマスシーズンを彩る「ノエル アドヴェント コレクション」が登場！今年のテーマは「夢、そしてカカオ」。パリの象徴的な建物「グラン・パレ」をモチーフにしたアドヴェントカレンダーや、限定ショコラが勢ぞろい。洗練された味わいとともに、華やかなクリスマスをお楽しみいただけます。11月1日から予約開始、12月25日までの期間限定販売で、ギフトとしてもぴったり♪

夢の街パリを感じるアドヴェントカレンダー



ジャン＝ポール・エヴァンの「カランドリエ ドゥ ラヴァン」は、パリのグラン・パレをデザインした美しいアドヴェントカレンダー。

価格は16,740円（税込）で、11月25日からお渡しが始まります。毎日開けるのが楽しみなこのカレンダーは、パリのクリスマスの雰囲気をお部屋に届けてくれるアイテム。

洗練されたデザインと一緒に、心温まる時間を過ごせます♡

BTS・JINがアンバサダー♡IGINの新フレーバー「SANGKOM」日本で発売開始

季節限定！特別なボンボンショコラとスイーツ



グラン アソルティモン ノエル

「グラン アソルティモン ノエル」は、季節限定の「マロン グラッセ」6個や「ネージュ」など20個のボンボンショコラを詰め合わせた、13,835円（税込）の豪華なセット。

クグロフ ショコラ

マカロン 10個 ラヴァン

さらに、「クグロフ ショコラ」や「マカロン ラヴァン」など、ジャン＝ポール・エヴァンならではの贅沢な味わいが楽しめるスイーツが勢ぞろい！大切な人へのプレゼントにもぴったりです♡

ビュッシュ ドゥ ノエル

今年のクリスマスケーキ「ビュッシュ ドゥ ノエル」も要チェック。3種類の美しいケーキが、ジャン＝ポール・エヴァンならではの魅力的なデザインで登場します。

予約受付は全国のブティックで開始しており、12月25日までの限定販売。

さらに、プティサックボックスに詰め合わせた「プティ カド ノエル ショコラ」や「スリーズ オール」などのギフトセットも見逃せません♪

～特別なひとときを演出する限定スイーツ～



ジャン＝ポール・エヴァンの「ノエル アドヴェント コレクション」で、今年のクリスマスをもっと特別にしてみませんか。

アドヴェントカレンダーや、華やかなボンボンショコラ、クリスマスケーキなど、どれも贈り物にぴったりの逸品ばかり。

大切な人と過ごすクリスマスに、夢のような甘さとともに素敵なひとときをお楽しみください♡