ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！
ジャン＝ポール・エヴァンから2025年のクリスマスシーズンを彩る「ノエル アドヴェント コレクション」が登場！今年のテーマは「夢、そしてカカオ」。パリの象徴的な建物「グラン・パレ」をモチーフにしたアドヴェントカレンダーや、限定ショコラが勢ぞろい。洗練された味わいとともに、華やかなクリスマスをお楽しみいただけます。11月1日から予約開始、12月25日までの期間限定販売で、ギフトとしてもぴったり♪
夢の街パリを感じるアドヴェントカレンダー
ジャン＝ポール・エヴァンの「カランドリエ ドゥ ラヴァン」は、パリのグラン・パレをデザインした美しいアドヴェントカレンダー。
価格は16,740円（税込）で、11月25日からお渡しが始まります。毎日開けるのが楽しみなこのカレンダーは、パリのクリスマスの雰囲気をお部屋に届けてくれるアイテム。
洗練されたデザインと一緒に、心温まる時間を過ごせます♡
季節限定！特別なボンボンショコラとスイーツ
グラン アソルティモン ノエル
「グラン アソルティモン ノエル」は、季節限定の「マロン グラッセ」6個や「ネージュ」など20個のボンボンショコラを詰め合わせた、13,835円（税込）の豪華なセット。
クグロフ ショコラ
マカロン 10個 ラヴァン
さらに、「クグロフ ショコラ」や「マカロン ラヴァン」など、ジャン＝ポール・エヴァンならではの贅沢な味わいが楽しめるスイーツが勢ぞろい！大切な人へのプレゼントにもぴったりです♡
クリスマス限定ケーキ＆ギフトセットで華やかに
ビュッシュ ドゥ ノエル
今年のクリスマスケーキ「ビュッシュ ドゥ ノエル」も要チェック。3種類の美しいケーキが、ジャン＝ポール・エヴァンならではの魅力的なデザインで登場します。
予約受付は全国のブティックで開始しており、12月25日までの限定販売。
さらに、プティサックボックスに詰め合わせた「プティ カド ノエル ショコラ」や「スリーズ オール」などのギフトセットも見逃せません♪
～特別なひとときを演出する限定スイーツ～
ジャン＝ポール・エヴァンの「ノエル アドヴェント コレクション」で、今年のクリスマスをもっと特別にしてみませんか。
アドヴェントカレンダーや、華やかなボンボンショコラ、クリスマスケーキなど、どれも贈り物にぴったりの逸品ばかり。
大切な人と過ごすクリスマスに、夢のような甘さとともに素敵なひとときをお楽しみください♡