¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥Á±ê¾å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ºå¿À¤È¤ÎàÌóÂ«á¤Î¿¿°ÕÌÀ¤«¤¹¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè6Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡¤ò´Þ¤à4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ïºå¿À¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡6·î22Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡£¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤Þ¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3°Ì¡¢4°Ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤ò´¬¤¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¤µ¤ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CS½ªÎ»¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¤ÎµåÃÄ¤«¤é¤À¤¤¤ÖÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ì¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥×¥Á±ê¾å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤³¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²æ¡¹¤Ï¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸òÎ®Àï¤Ï¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ê¾¡Î¨¡Ë5³ä¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£