¡¡£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤ÇÀµ¼°¹ç°Õ¡£¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÂç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ïº£Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¡£ÌÀÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñ²ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°Ý¿·¤ÏÆâ³Õ¤Ë³ÕÎ½¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²È´Ñ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÀ¯¼£¤Î·Ê¿§¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£