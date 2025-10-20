Photo: カネコヒデシ

すっかり散歩日和な雰囲気となっている今日このごろ。今回は、このシーズンの散歩にピッタリなあのハイテクハイクシューズをレビュー。

素早い脱着にすばらしいフィット感

Photo: カネコヒデシ

アメリカ発祥のアウトドアブランドMERRELL(メレル)からリリースされた｢SPEED ARC SURGE BOA（スピード アーク サージ ボア）｣（税込35,200円）を履く好機をいただきました。以前、ギズモードでピックアップし、BOA® Fit System好きとして個人的に気になっていた未来形ハイキングシューズです。

Photo: カネコヒデシ

まず、最初に足入れして感じたのは、履きやすさです。ダイヤル式のパフォーマンスフィットシステム、BOA® Fit System採用でガバッと履き口が広がるから、とにかくサッと履けます。

しかも、あまり見ないダブルBOA® Fit Systemタイプ。ふたつのダイヤルを調整することで、足背部分を即座にしっかりフィットさせ、シューズ内での足のスリップをほとんど感じません。脱ぐときは、ダイヤルをカチっと音がするまで引っ張ればフィットが解除するから、ササッと脱げるんです。

Photo: カネコヒデシ

アッパーは、ケブラー繊維×高強度ポリアミド素材で強靭なマルチフィラメントのMATRYX ®（マトリックス ®）を搭載。薄く超軽量ながら非常に高い耐久性にくわえ、抜群の通気性も確保。履き口にはパッド入りカラーを採用し、優しい履き心地。かなり長時間の着用でも快適でした。

グイグイ前に出るような感覚の歩きに

Photo: カネコヒデシ

そして、ソールにも秘密が。

パッと見でもわかる2段構造のソールは、上下段に超臨界発泡フォームFLOATPRO+ ™ (フロートプロ プラス ™) を配置し、間にナイロンプレートFLEXPLATE ™（フレックスプレート ™）を搭載。これにより、アーチを支え、ねじれを抑制します。爪先寄りで着地するランニングの走り方であるフォアフット走法におけるフォアフット着地の安定感、また歩行時にソールがバウンドするような、硬めのバランスボールを踏んでいるような感じも。

Photo: カネコヒデシ

そして、メレルの独自開発によるコンパウンドラバーアウトソール、Quantum Grip (クァンタムグリップ) アウトソールが高いグリップ力を発揮し、路上以外の濡れた環境でもスリップを軽減。ソール全体が前方に向かって傾斜カーブ型を描いているので、歩いているとグイグイ前に押し出される感覚があるんです。

Photo: カネコヒデシ

フューチャー感あるデザインもファッション的にアクセントとしてかなり良い感じ。このデザインとパフォーマンスなら、街歩きがかなりたのしくなるかと。

Source: MERRELL