『ASUS ROG × 初音ミク』コラボ製品発売日決定！ 大好評だったTUF Gamingコラボモデルも再販へ
ASUS JAPANは10月17日、かねてから余光していた初音ミクとのコラボ製品について、日本国内向けの発売日を明らかにした。さらに6月に発売していたTUF Gamingとのコラボモデルについても再販を決定し、順次販売を行うとしている。
未来感あふれるROGデザインと、初音ミクのアイコニックなブルーグリーン＆ピンクのカラースキームを融合したコラボモデル。マザーボード、グラフィックスカード、PCケース、AIOクーラー、SSDエンクロージャー、電源ユニット、モニター、アパレルの総力展開が行われ、さらにTUF Gamingのマウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットも再販する。
○2025年11月7日（金）発売
マザーボード：**ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 HATSUNE MIKU EDITION（89,800円）
AIOクーラー：ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition（60,800円）
グラフィックスカード：ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC HATSUNE MIKU EDITION（305,800円）
PCケース：ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition（66,980円）
電源ユニット：ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition（88,980円）
ゲーミングモニター：ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition（53,820円）
SSDエンクロージャー：ROG Strix Arion Hatsune Miku Edition SSD enclosure（9,980円）
アパレル：ROG T-SHIRT I HATSUNE MIKU EDITION（6,420円）
アパレル：ROG T-SHIRT II HATSUNE MIKU EDITION（6,420円）
マウス：ASUS TUF GAMING Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition
マウスパッド：ASUS TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition
キーボード：ASUS TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition
ヘッドセット：TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition
