【ZARAのスエード】がおしゃれ見え100点！ 大人の秋コーデに♡「垢抜けシューズ」

柔らかな質感で、コーデが一気に上品に見えそうなスエード。秋はシューズで取り入れて、シーズンムードを高めてみては？ 今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた「スエードシューズ」をご紹介します。旬のワイドジーンズやアウターとも相性のいいスエードシューズは、履くだけで即あか抜けるかも。

素材感で勝負する大人ローファー

【ZARA】「スプリットスエード フェイクシャーリング ローファー」\10,990（税込）

アッパーに施されたシャーリングデザインが印象的な、スエードローファー。上品な質感のスプリットスエードは、秋のカジュアルスタイルを品よく格上げしてくれそう。タッセルもアクセントになってくれます。ラフに履くだけでサマ見えするコーデが楽しめるかも。

存在感のあるスタッズ付きシューズ

【ZARA】「スプリットスエード スタッズ付きクロッグ」\13,590（税込）

サイドのスタッズが目を引く、スタイリッシュなクロッグサンダル。スエードの柔らかさと無骨なデザインのバランスが絶妙です。5.5cmのソールで自然にスタイルアップできるのも嬉しいポイント。トレンドが再来しているスエードシューズを、新鮮な気分で取り入れたい人にもおすすめです。

