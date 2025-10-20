復帰にはまだ時間がかかるようだ。



代表ウィーク後の一戦となったプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ対エヴァートンの一戦は、ホームチームの勝利となった。



前半は0-0で膠着した展開となったが、後半はシティのアーリング・ハーランドが2ゴール。エースが得点を挙げ、チームを勝利に導いた。



そんな白星となったシティだが、スカッドにはチームの要であるロドリの姿はなかった。ベンチ外となり、代役としてニコ・ゴンザレスが先発を務めている。





『Manchester Evening News』の記者であるサイモン・バコウスキー氏によると、ロドリはミッドウィークに行われるCLビジャレアル戦、週末の第9節アストン・ヴィラ戦も欠場することになるようだ。ロドリは第7節ブレントフォード戦でハムストリングを負傷。当初それほど問題ないとされていたが、未だ戦列に戻ることはできていない。同氏は復帰について10月最終週に予定されているミッドウィークでのカラバオカップ、スウォンジー戦になるだろうと予想している。アトレティコ・マドリードから加入して以来、毎シーズン主力として活躍してきたロドリ。3冠を達成した22-23シーズンは総プレイタイム4478分、翌シーズンも4327分と鉄人ぶりを発揮していたが、昨季の大怪我により、近年は出番を減らしてしまっている。