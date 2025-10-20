◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

中４日で先発登板したソフトバンクの先発・モイネロが７回３安打１失点の好投でＭＶＰを獲得し、チームを日本シリーズ進出へ導いた。

試合後、合同会見に出席した左腕は「いつもと変わらないメンタリティーで試合に入れた。（中４日の登板も）先を考えすぎずに、１イニングずつ進めていく気持ちだったし、ゴロを出せるように低めに集めたいと思って投げていた。ある程度、いい結果が出てよかった」と達成感をにじませた。

モイネロは３回まで１安打無失点の立ち上がり。１点の先制点をもらった直後の４回には、先頭の矢沢を右翼線への二塁打で出塁させると、１死二塁から郡司に左翼への適時二塁打を浴びて、同点を許した。

それでも、５〜７回はゼロを並べて、最少失点で切り抜けた。３連勝中だった日本ハム打線を封じ、「コントロールが全体的によかった」と好投の理由を分析。２５日から阪神を迎えて始まる日本シリーズに向けては、「自分のコンディションをキープして、自分の（出る）番になったら、いいピッチングをしていきたい」と力を込めた。