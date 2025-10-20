「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後の共同会見で、交流戦優勝時の発言について真意を明かす場面があった。

６月２３日に甲子園で行われた阪神とのゲームで交流戦優勝を決めた。その際、優勝監督インタビューで「しっかり日本ハムを巻き上げ、秋にはセ・リーグ１位の阪神さんと戦えるように頑張りたい」と発言した。

「あれは５万人の阪神ファンに向けてのメッセージと言いますかね。交流戦優勝だったから伝えたつもりだったんですけど」と指揮官。これがセ・リーグ他５球団からの反感を呼び「だいぶたたかれた。ちょっとプチ炎上みたいになってましたけど」と振り返る。

「あの時点では首位でもぜんぜんなくて、交流戦入るときにはまだ５割いってなかったので。自分たちのチームに向けて、『ここに戻ってくるんだよ』という目標設定のつもりで伝えたんですけど。それが現実となって非常にうれしいですね」と語っていた。