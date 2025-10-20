物価高のなか高級魚フグが“お手頃”価格で人気　寿司店「安定した漁獲量」「規制緩和で届け出不要」で取り扱い拡大

回転寿司店などでは高級魚フグが手頃な価格で提供され、人気となっている。漁獲量が安定しているほか、フグ免許の規制緩和で保健所への届け出が不要になり、取り扱いが増えたことも原因だと店側は話している。

回転寿司店では高級魚フグが人気

20日、ランチタイムに訪ねたのは、横浜市にある回転寿司チェーン。

200種類以上のメニューを取りそろえており、こちらの男性が食べていたのは･･･。

吉岡恵麻キャスター：

皆さんフグを食べています！高級魚として知られる「フグ」です！

板前さん：

今回ご用意したのはこちら、あぶりフグです！表面をあぶってうま味が凝縮され、香ばしい風味が楽しめる。お値段税抜き340円のご提供。

北海道産のあぶりフグの握りが300円台とお手ごろに味わえる。

吉岡恵麻キャスター：

油が乗っているのでレモンの酸味と合いますし、噛めば噛むほどフグのおいしさが出てきます。

手ごろな価格でフグが味わえるということもあり、フグ関連の商品は毎月5000皿以上出るという。

利用客は「美味しかったです」「ポン酢でいただきました。歯ごたえっていうか。安くて」と話した。

物価高が続く中、なぜフグが手ごろな価格で提供できるのだろうか。

活美登利・購買管理課 吉川直人さん：

フグは安定的に量が上がっていますので、お客さまに安定した価格で提供出来るのです。

ここ10年ほど、毎年4000トンから6000トン台とフグの漁獲量は安定している。

高級魚フグの販売…きっかけは安定供給と規制緩和

こうした漁獲量が手ごろな価格につながっているという。さらにもうひとつ理由があった。

活美登利・購買管理課 吉川直人さん：

実はフグ免許の規制緩和の方がありまして…。

取材した回転寿司チェーン店では1年以上前からフグの握りの販売を始めた。

活美登利・購買管理課 吉川直人さん：

（毒を取り除いた）フグを使う場合は今まで保健所に届け出が必要だったが、2024年6月から届け出が不要になったので、フグを取り扱う間口が広くなった。

2024年、飲食店などで毒を取り除いたフグを扱う際の自治体への届け出義務が不要になったことも、手ごろな価格での提供を可能にしているという。

活美登利・購買管理課 吉川直人さん：

規制があったから販売したくても出来ないという店舗もたくさんありましたし、(豊漁と合わせて)お客さまに安価なお値段で提供できるというところが、実際できているんだと思います。

（「イット！」10月20日放送より）