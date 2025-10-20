学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことに伴う市議選（定数２０）は１９日、投開票され、市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選を果たした。

３１日の臨時議会で２度目の不信任決議案が可決され、市長は失職する公算が大きい。

田久保市長は２０日、失職した場合に実施される市長選への出馬について「もう一度、私に挑戦してもらいたいと思っていただけるなら、皆さんの声を聞きながら考えていきたい」と意欲を見せた。

市議選には前議員１８人と新人１２人の計３０人が立候補。報道各社が告示前に共同で実施したアンケートとその後の取材では、市長への２度目の不信任決議案に「反対する」とした当選者は新人１人だけで、１９人が「賛成」と回答。新議会で３分の２以上の議員が出席し、過半数が不信任決議案に賛成した場合、田久保市長は失職し、５０日以内に市長選が行われる。

２０日の当選証書付与式に出席した中島弘道前議長（６５）は「前議員全員が当選した。市長に対する不信任決議を出していくのが自分たちの総意だ」と述べた。