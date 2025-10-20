hinceホリデーコレクション〈SNOW FLOWER〉で冬の“きらめき”を纏う

冷たく澄んだ雪景色に咲く“雪の花”からインスピレーションを受けた、hinceのホリデーコレクション〈SNOW FLOWER〉が2025年11月1日（土）より順次登場します。冬ならではの透明感ある輝き、そしてぬくもりのある色設計♡ ホリデーギフトにもぴったりなこのコレクションで、自分らしい冬のメイクアップを始めてみませんか？

雪を纏う輝き肌を叶えるベースメイク

カバーマスターピンククッション：価格2,970円（税込）、容量11g、カラー展開＝15 フェア／17 ライト／21 ピュアアイボリー／22 ナチュラル／23 ベージュ。薄膜で高いカバー力を発揮し、66％以上のスキンケア成分配合でうるおいもキープ。

ラディアンスメイクアップブースティングプレップ：価格2,640円（税込）、容量30ml。冬のメイクをより美しく整えるツヤ肌仕上げのブースター。ホリデー限定ではなく、シーズン後も継続販売されます。

オルビス新作♡日中もメイクしたて美肌を叶えるプレストパウダー

ホリデー限定カラーで目もと・唇を華やかに

ロウグロウジェルティント：価格1,760円（税込）、容量4ml、カラー展開＝R008 レア／R016 ロウ・ベリー／R018 レア・ピーチ。透明感のあるシアー発色＆長時間キープのティントタイプ。

ロウグロウデューイーボール：価格1,815円（税込）、容量3.5 g、カラー＝ライラックデュー（限定カラー）。“雪の結晶のきらめき”を閉じ込めたバーム仕立てのリッププランパー。

シングルアイシャドウ：価格1,210円（税込）、容量1.5～1.8 g、カラー＝スノーホワイト／アイシーライラック（限定カラー）。“SNOW FLOWER”の“舞い降りた雪”をイメージした輝きアイテム。

冬だけのメイクアップで、自分をもっと好きになる♡

この冬、hinceの〈SNOW FLOWER〉コレクションで、華やかさと透明感を両立した“ときめく自分”を手に入れてください。

ベースからアイメイク、リップまで揃うラインナップで、デイリーもホリデーシーンも美しく。ギフトとしても、自分へのご褒美としてもおすすめです。冬だからこそ叶う輝きを、ぜひこの機会に♡