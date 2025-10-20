77歳・資産2500万円男性「優待品のトイレットペーパーを目当てに株を購入」リニア特需も期待される銘柄は？
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（74歳）
居住地：埼玉県
職業：無職
世帯年収：本人350万円、配偶者150万円（年金・配当収入などと推察）
金融資産：現預金500万円、リスク資産2000万円
■リスク資産内訳
・日本株：2000万円
株主優待目的でもっとも買ってよかった銘柄は特種東海製紙＜3708＞だそう。
投稿者の持ち株数の場合「トイレットペーパー」がもらえるそうで、優待品が初めて届いた時は「バカでかい箱がとどいたのでびっくりしましたが、妻は大喜びでした。大きな重いトイレットペーパーを都度購入しなくても気にせず、充分1年間使用できます」とのこと。
くわえて、現在工事が進められている「リニア中央新幹線が（特種東海製紙の）社有林の中を通る」計画で、工事用地の賃貸提供などさまざまな収益が見込まれるため、リニア関連銘柄としても買ってよかったとあります。
「孫のために入場券目当てに購入したサンリオ＜8136＞が暴騰した。また孫と旅しようと1年前に購入した藤田観光＜9722＞も爆騰した」とあり、孫サービスのつもりが思わぬ利益も得られたようです。
そのほかにも、ヒロセ通商＜7185＞は「レトルトカレーとライスが2人家族で利用しやすい」、すかいらーく＜3197＞、吉野家＜9861＞、トリドール＜3397＞、アトム＜7412＞、テンポスホールディングス＜2751＞の食事券は、優待対象店舗が「近くにあって利用しやすい」ため気に入っているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
