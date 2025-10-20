¡Ö2ÈÖÌÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¡Á°Ìë¤Ë¼«¤é·è¤á¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÂçÅªÃæ
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè6Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÇCS¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°Æü19Æü¤ÎÌë¤Ë¼«¿È¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£2ÈÖÌÜ¤Ë½ñ¤¤¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÅªÃæ¤·¡¢2ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿ÀîÀ¥¹¸¤¬5²ó¤Ë·è¾¡¤Î±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£