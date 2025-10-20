長年愛されている漫画『ガラスの仮面』の連載50周年を記念してスペシャルファンブックを発売することを、白泉社が発表しました。



タイトルは「『ガラスの仮面』連載50周年記念アクリルジオラマつきSPファンブック」（12月19日発売）。

単行本未収録だった幻の特別番外編まんが『愛のメソッド』の他、初代担当編集・小長井さんとの特別対談、ネームやプロットの描かれた創作ノート、49巻の歴史を振り返るBIG年表などが収録されるとのことです。また、豪華寄稿陣によるイラストやコメントも掲載されることが明かされました。

付属するアクリルジオラマは、名シーンといわれる『ふたりの王女』の舞台を再現できるというもの。アルディスを演じる主人公・北島マヤと、オリゲルドを演じる永遠のライバル・姫川亜弓、さらに宮廷の舞台背景がセットになっているということです。

『ガラスの仮面』は1975年に『花とゆめ』（白泉社）で連載をスタート。演劇界を舞台に、主人公・マヤが天性の才能を発揮し、ライバルの亜弓と競いながら俳優として成長していく物語です。

1995年度には第24回日本漫画協会賞優秀賞を受賞。テレビドラマやアニメ、舞台化などもし、長年愛されている作品です。

コミックスは現在、第49巻（2012年10月刊行）まで発売されています。