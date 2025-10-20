9月19日に東京・赤羽の自宅マンションが火事になったタレント林家ペー（83）林家パー子（77）夫妻へのチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集いin浅草」が20日、東京・浅草東洋館で200人を集めて行われた。同じ初代林家三平一門の林家たい平（60）が芸人仲間に声をかけて、桂米助、松村邦洋、林家木久蔵、神田茜、せんだみつお、松本明子らが出演した。

ペーとパー子は、そろって登場。ペーは「芸能生活でこんなに拍手をもらったのは生まれて初めて。今回は、ご迷惑をおかけしまして。うちは古いペーパーで紙ですから、時代もペーパーレスの時代。多少、捨てる神あれば、拾う神もある。たい平師匠に拾ってもらって、これだけの一流芸能人が集まって感動しきりでございます、今は、紅白でトリを取ったみたいな気持ちです、経験ないですけど。感謝以外のなにものでもはない、たくさんの方にご支援いただいて、驚きと感激です」と涙ぐんだ。

パー子は「うれしくてね。たい平師匠のおかげ、こんなたくさん来ていただけたことが感激です、幸せです」と話した。

たい平は「だいぶ下の後輩ですけど、いつもよくしていただいていたので、一緒に被害を受けた皆さんも元気に元通りの暮らしに戻れるにはどうしたらいいのかと考えました。東洋館の社長さんが、ただで貸してあげるからと。1日で満員になりました。ペー師匠はテレビで大活躍はしていましたけど、この会はまずは浅草でやるべきだと心に決めていました」と振り返った。