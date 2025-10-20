¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡¼1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î20Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¡¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÂè6Àï¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆ±2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë2¡Ý1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢4¾¡3ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎÅ¨¾¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç13¾¡12ÇÔ¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢16¾¡15ÇÔ¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤ÀèÈ¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÉÝ¤µ¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÐºö¤òÎý¤é¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¹¤Ç¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¡¢º¬Äì¤Ï°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÞÊ¬¤ÎÀï¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£