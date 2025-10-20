◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク２ー１日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

リーグ王者のソフトバンクが20日、日本ハムを退け日本シリーズ（S）進出を決めた。会見後に優勝を祝うシャンパンファイトが行われ、小久保裕紀監督（54）とナインらが喜びを分かち合った。

シャンパンメガボトル1本、シャンパン500本、スパークリングワイン200本、コーラ240本、日本酒20本（一升瓶）、日本酒4樽が用意された。

小久保監督は「今日、勝つと負けるでは天国と地獄だった。良かった〜。シャンパンかけかビールかけか分からんけど、（日本一になって）もう1回やるぞ」とあいさつ。

選手会長の周東は「このシリーズタフなシリーズだったよね。最終戦、僕たち野手、投手陣全員に勇気を与えるピッチングをしてくれたモイネロ。モイネロに乾杯！」と勝利に導いたエースを称え、“フライング”で美酒をゴクリ。ドジャースが地区シリーズを勝ち抜いた際、奮闘の佐々木朗希に対してチームが「朗希に乾杯！」と祝ったのと同じフレーズで回答をねぎらった。その後、日本シリーズに向けて「みんな最後まで俺についてきてね。最後の山、みんなで登ろう」と呼びかけ、「みんなシャンパン持って」「レッツゴー」の音頭で一斉に泡が舞った。

日本球界では「ビールかけ」で祝うのが恒例となっているが、今回はアサヒグループホールディングス（HD）のシステム障害の影響でメーカーからのビール提供が滞っているためシャンパンに切り替えられた。

過去にはヤクルトや巨人がビールではなくシャンパンで祝ったことがある。また、WBCで日本代表が優勝した際にも、ロッカールームでシャンパンファイトが行われた。