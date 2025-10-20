Ìø³ÚÍ¥Ìï¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Î²ø±é¤ò·Ð¤Æ¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤Ø¡¡¼Â¼Ì²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¡¡¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¿¿Æé¾»Ê¿¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤¬¡¢¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯½Õ¤è¤êNetflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏË¡¤È¥â¥é¥ë¤Î¶Ë¸Â¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¾×·âºî¤Ç¡¢Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¼Â¼Ì²½¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤Î·ÏÉè¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÈÎ¢¡É¤òÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¶å¾ò´Ö¿Í¤Ï¡ÈË¡¤ÎÈ´¤±Æ»¡É¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï°ÆÁÊÛ¸î»Î°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¿¼Ò¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÊ¿µ¤¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤ÎÊÛ¸î¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¼Â·º¤òÈò¤±¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¿Æ»Ò¤ÏË¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤ËÁÂ¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÒÂ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ººÇÄã¸Â¤Î¼¨ÃÌ¶â¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â¶»¥¯¥½¤Î°¤¤Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤¬¥Ë¥åー¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¶å¾ò¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿Á³¤È¤·¤¿´é¤Ç¡Ö»×ÁÛ¿®¾ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÛ¸î»Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£¶å¾ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¡Î§¤ÈÆ»ÆÁ¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ»ÆÁ¤ËÈ¿¤¹¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÍÍê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤êÁ´ÎÏ¤ÇÍÊ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¶å¾ò¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê°ÆÁÊÛ¸î»Î¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¶âÁ¬¤Î¤¿¤á¤Ë°¿Í¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¾¤ÎÊÛ¸î»Î¤è¤ê¤âÇö¼Õ¤Ç°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿É¬¤º¤·¤â°¿Í¤Ð¤«¤ê¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ï·¿Í¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¶â¤òºñ¤ê¼è¤ë°ÆÁ²ð¸î»ÜÀß¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¤ËÁ´ºâ»º¤òÅÏ¤·¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÁÇ´é¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¹Í¤¨¤ÆÊÛ¸î»Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅìÂçË¡³ØÉô¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¥¨¥êー¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°É¾¹â¤¤¶å¾ò¤Î¤â¤È¤Çµï¸õÊÛ¸î»Î¡Ê¥¤¥½ÊÛ¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯±¨´Ý¿¿»Ê¤Ê¤É¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë±ü¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÛ¸î¤Î°ÍÍê¤òÄÌ¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤Î±ü¿¼¤µ¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤â¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾×·â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤È¤¯¤ËTV¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Netflix¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¼Â¼Ì²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¼ê²Ã¸º¤Ê¤·¡É¤ÇË½ÎÏ¤äÈá»´¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¸½¼Â¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ìø³ÚÍ¥Ìï¡ß¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬Ä©¤à¡¢¡ÈÀµµÁ¡É¤È¡È°¡É¤Î¶¹´Ö¡¡¤Þ¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¶å¾òÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¡È²ø±é¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¼ÂÎÏÇÉÌò¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿±éµ»¤ÇÊÛ¸î»Î³¦¤Î°ÛÃ¼»ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±¨´ÝÌò¤ò±é¤¸¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¡£»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Î¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤äÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤ÇËÜ³ÊÇÉ¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î10Æü¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ùÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ËÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È¡¢±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤¬Â·¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤ÎÇÛÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡ÖË¡Î§¤È¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥É¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¾×·â¤ÎºîÉÊ¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¡£¼Â¼Ì²½¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë