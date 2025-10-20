１６日に虚血心不全のため亡くなった音楽プロデューサーの疋田拓さん（享年８３）の通夜が２０日、都内でしめやかに行われた。フジテレビ「夜のヒットスタジオ」など長きにわたり音楽番組を手がけ、瀬川瑛子ら歌手の他、音楽関係者らが参列した。

瀬川は疋田さんが演出などを務める「夜の―」を始め、ＢＳ朝日「人生、歌がある」などに出演。疋田さんとの思い出を聞かれると「デビューから５８年経つけど、（疋田さんの番組に）よく出させてもらえるようになって」と回想。「人生―」の収録日に声が出なくなることもあったが「これから先も歌を続けるなら、自分で後悔しながら歌うのは辛いし、疋田さんがいつも呼んでくださってこんな歌（声）じゃ何もお返しにならない」とすぐに手術を決めた。

瀬川は自身の復帰後も疋田さんと仕事する機会があり「（昨年５月に発表した楽曲）『めおと浜唄』を気に入って、喜んでくださった。『若く写っているよ』って。努力していつまでも良い歌を届けたいと思った」と思いを明かした。最後に対面したのは数週間前。体調に異変があるようには見えなかったという。急死だったことから「（会場内にいた番組）スタッフの方も肩を落としていらっしゃった」と明かした。

ここまで気丈に話していた瀬川だが「７０代後半の歌い手を出してしていただいて、いつかお返しがしたい。『瀬川さん歌良かったよ』と言われたい」と語り、涙を流した。

式場には研ナオコや川中美幸、氷川きよしら著名人から贈られた多くの供花が飾られた。