ポーチよりこっちかも！【セリア】デザイン優勝♡「激かわ巾着」

バッグの中を上手に整理するなら【セリア】で展開されている巾着を活用してみて。ポーチのように形が定まっていない分、小物をざっくりと入れやすく、折り畳めばバッグの中でもスペースを必要としないのが魅力です。セリアなら、デザインもサイズも個性豊かな巾着が110円でGETできそう！ セリアに立ち寄ったらチェックしたい激かわ巾着をお届けします。

シルバーカラーにロゴタグがおしゃれなミニサイズ

【セリア】「シルバー巾着 織ネーム付」\110（税込）

約12 × 10cmのコロンとしたサイズ感が可愛いミニ巾着。シルバーカラーにロゴタグがあしらわれたスタイリッシュなデザインは、大人も日常使いしやすそうです。@ftn_picsレポーター・とも*さんによると「ポリウレタンコーティングの素材でぷっくりしている」とのこと。アクセサリー感覚でバッグやスマホショルダーに引っ掛けてみるのもアリかも。

乙女心がときめくメルヘンなパステルモチーフ

【セリア】「巾着 Funny」\110（税込）

大人女性からも人気の雑貨ブランド【SWIMMER（スイマー）】デザインのポップな巾着。虹やカラフルな星といったメルヘンなモチーフと愛らしいキャラクターが描かれたデザインは、眺めるだけでも気分がハッピーになりそう！ パステルカラーを基調とした巾着に赤のリボンが美しく映えます。サイズは約16 × 21cmで、コスメの収納にもGOOD。

人気ブランドのキャラクター巾着もハッピープライスで

【セリア】「エンジェルブルー 巾着」\110（税込）

近年、大人女性の間で再び注目度が高まっている【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】の巾着も、セリアなら110円で展開中。ばっちりポーズをキメたナカムラくんとハナちゃんが目を引くピンクのほか、デザイン違いのブルーを含む全2種類がラインナップされているもよう。約15 × 14cmの小回りがきくサイズは、充電器やお菓子などをまとめるのに重宝しそうです。

絵柄を全種コンプしたくなるアソートタイプ

【セリア】「マイメロディ50周年 プチ巾着」\110（税込）

扉からひょっこり顔を覗かせたマイメロディが乙女心をくすぐるこちらのプチ巾着。中身がお楽しみのアソートタイプになっており、「ガーリーポップが1種と歴代イラストが5種のどれかが入っています」と、レポーター・とも*さん。思わず全種コンプリートしたくなってしまいそうです。約9.5 × 12cmのプチサイズの巾着は、イヤホンを収めておくのにぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ